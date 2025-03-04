WADA высказалось о последствиях для Валиевой в случае невозврата медалей

WADA: Вопросом возврата медалей Валиевой должны заниматься организаторы турниров

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались о последствиях для российской фигуристки Камилы Валиевой в случае невозврата отнятых у нее за допинг медалей. Об этом сообщает ТАСС.

В WADA обратили внимание на то, что это вопрос для органов, которые проводили соревнования, в которых побеждала спортсменка. Они посчитали, что нужно смотреть на правила руководящих органов соответствующих соревнований.

Ранее стало известно, что Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали. Отмечалось, что ни одна из наград не была перераспределена и передана спортсменкам.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).