Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Лилль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:28, 4 марта 2025Спорт

WADA высказалось о последствиях для Валиевой в случае невозврата медалей

WADA: Вопросом возврата медалей Валиевой должны заниматься организаторы турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались о последствиях для российской фигуристки Камилы Валиевой в случае невозврата отнятых у нее за допинг медалей. Об этом сообщает ТАСС.

В WADA обратили внимание на то, что это вопрос для органов, которые проводили соревнования, в которых побеждала спортсменка. Они посчитали, что нужно смотреть на правила руководящих органов соответствующих соревнований.

Ранее стало известно, что Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали. Отмечалось, что ни одна из наград не была перераспределена и передана спортсменкам.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс потребовал от Украины вернуться за стол переговоров по решению конфликта

      Россияне пожаловались на проблемы с приложением ФНС

      В Кремле оценили потери Украины от приостановки помощи США

      46-летняя российская актриса раскрыла секрет стройности

      Песков ответил на вопрос о желании Путина общаться с Зеленским после скандала в Белом доме

      Экономикам Канады и Мексики предрекли спад из-за пошлин Трампа

      Власти Москвы заявили о переходе всего городского транспорта на электротягу к 2035 году

      Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией

      В России подсчитали число оставшихся на воле воров в законе

      В ЕС заявили о невозможности финансирования Украины без США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше