Xiaomi изобрела смартфон со съемным объективом

Xiaomi показала прототип смартфона со съемным 100-мегапиксельным объективом

Китайская корпорация Xiaomi представила прототип смартфона, имеющего съемный объектив. Об этом сообщается в X компании.

Фирма показала телефон на конференции MWC 2025 в Барселоне. Изобретенный инженерами Xiaomi модульный аппарат имеет посадочную платформу на задней панели, к которой с помощью магнитов крепится съемный объектив. В корпорации полагают, что такое решение позволит повысить качество мобильных фотографий.

Представленный 35-миллиметровый объектив получил апертуру f/1.4 и сенсор разрешением 100 мегапикселей. По оценке журналистов издания Wccftech, это недостижимые для камеры обычных смартфонов показатели. Также аксессуар не требует дополнительного питания — объектив получает энергию от аккумулятора смартфона.

В компании также заметили, что пользователи могут иметь несколько объективов для разных задач и менять их при необходимости. Магнитная платформа Modular Optical System обеспечивает крайне низкую задержку при передаче данных от устройства к камере. В Xiaomi заявили, что данные могут переноситься со скоростью до 10 гигабит в секунду.

Представители китайского IT-гиганта не стали уточнять, появится ли когда-нибудь подобный смартфон в продаже.

В начале марта стала известна цена самого дорогого смартфона Xiaomi в России. Флагманский 15 Ultra с процессором Snapdragon 8 Elite и четырьмя камерами оценили в 149 990 рублей.