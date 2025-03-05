Стали известны новые подробности аферы с квартирой сына Алибасова

NewsNN: Сын Алибасова продал квартиру, хозяйка которой назвала его мошенником

Бари Алибасов-младший мог избавиться от квартиры, прежняя хозяйка которой обвинила его в мошенничестве. Об этом сообщает нижегородский портал NewsNN.

Трехкомнатную квартиру в Нижнем Новгороде сын Алибасова приобрел под сдачу в 2024 году. Объект стоил ниже рыночной стоимости. На момент сделки 60-летняя владелица жилплощади, по словам знаменитости, вела себя адекватно и несколько раз подтвердила, что занимается продажей по собственной воле. Однако после переоформления собственности женщина обратилась в полицию.

Следователям она рассказала, что в октябре прошлого года, сама того не зная, связалась с аферистами. В телефонном разговоре махинаторы представились силовиками и убедили ее взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные счета». Впоследствии они взялись и за жилье нижегородки. Для скорой продажи она действительно выставила объект по заниженной стоимости. Выдать настоящие намерения хозяйка не могла, ведь следовала инструкциям мошенников, утверждает защита. В итоге она продала квартиру за 4 миллиона рублей, но получила только 3. Эти деньги она позднее перевела через банкомат на шесть неизвестных карт. Проданное жилье, как сообщается, было для горожанки единственным.

После возбуждения уголовного дела на квартиру наложили арест. Однако, как стало известно порталу, Алибасов-младший уже успел продать проблемную жилплощадь учредителю агентства недвижимости, совместно с которым проводил первую сделку. Квартира ушла за 6 миллионов рублей. Такая оперативная перепродажа стала для истца неожиданностью. Теперь пострадавшая хочет привлечь к делу Следственный комитет. «У меня есть основания полагать, что и Алибасов знал прекрасно, что она продает квартиру под влиянием мошенников», — заявила адвокат нижегородки.

Ранее жертвой мошенников стал советский актер Вадим Сафронов, известный по роли в фильме «Война и мир». Поверив, что с ним говорит мэр Москвы, Сафронов отдал аферистам более двух миллионов рублей.