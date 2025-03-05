Американские банки предложили инвесторам привязанные к рублю деривативы

Goldman Sachs и JPMorgan предложили инвесторам активы с привязкой к рублю

Американские банки Goldman Sachs и JPMorgan предложили инвесторам производные инструменты, привязанные к рублю. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, оба банка на протяжении последних недель предлагали клиентам производные инструменты, привязанные к российской валюте. Подобные сделки не попадают под западные санкции, так как в них нет физических активов, и не участвуют граждане России.

В материале указано, что возрождение интереса к российским активам связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность смягчения санкций против Москвы.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс фактически отверг призыв ужесточить американские санкции в отношении России в целях содействия урегулированию конфликта на Украине.

4 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снятие санкций является условием нормализации двусторонних отношений России и США, что Москва будет приветствовать.

