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15:58, 5 марта 2025Спорт

Бывший игрок сборной России осудил натурализацию иностранных футболистов

Денисов о натурализации иностранных футболистов: Не понимаю, зачем нам бразильцы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко раскритиковал натурализацию иностранных футболистов.

Денисов признался, что не понимает, зачем выдавать паспорта бразильцам, которые потом занимают места россиян. «Они классные футболисты, классные ребята, веселые, с техническим оснащением. И вопрос, зачем они нам? Куда мы движемся? Зачем? У нас что, 140-миллионная страна, мы не можем воспитать там 20 футболистов наших?» — задался он вопросами.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев также осудил раздачу российского гражданства иностранным футболистам. По его мнению, это оказалось бессмысленным.

В октябре 2024-го российское гражданство получил бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Также он был вызван в состав национальной сборной для подготовки к товарищеским матчам в марте 2025-го.

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