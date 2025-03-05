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07:08, 5 марта 2025Мир

Cын Трампа не пришел на выступление отца

Daily mail: Сын Трампа Бэррон пропустил выступление отца перед Конгрессом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Бэррон Трамп

Бэррон Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бэррон Трамп стал единственным ребенком Дональда Трампа, пропустившем совместное обращение президента США к Конгрессу из-за учебы. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что восемнадцатилетний парень учится на первом курсе Нью-Йоркского университета. Остальные дети политика присутствовали на выступлении отца.

Ранее Дональд Трамп назвал свои указы «революцией здравого смысла», которая теперь должна прокатиться по всему миру. Политик упомянул, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 политических действий.

Ранее сообщалось, что Трамп установил рекорд по количеству принятых исполнительных указов.

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