Дату встречи Путина с избранным президентом Абхазии назвали

Песков: Путин проведет встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой 5 марта

Российский лидер Владимир Путин 5 марта проведет встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во второй половине дня мы ожидаем, что в Кремле состоится встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой», — рассказал он.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. По итогам голосования главой государства был избран Бадра Гунба, его поддержали почти 55 процентов избирателей.

После окончания избирательной кампании в отставку подал исполняющий обязанности премьер-министра непризнанной республики Валерий Бганба. Вместо него данный пост занял вице-премьер, министр финансов страны Владимир Делба, занимавший аналогичную должность с 2 июня по 29 сентября 2014 года.