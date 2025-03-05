Дым от горящего пауэрбанка заполнил салон самолета и вызвал хаос среди пассажиров

The Straits Times: В самолете Batik Air загорелся пауэрбанк пассажира

В самолете авиакомпании Batik Air дым от горящего пауэрбанка заполнил весь салон и вызвал хаос среди пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает The Straits Times.

Уточняется, что инцидент произошел в конце февраля на рейсе из малайзийского Джохор-Бару в Бангкок. В момент возгорания борт находился в получасе от тайского города. В этот момент с полки для хранения багажа пошел дым. Пассажиры были шокированы и не могли дышать, из-за чего некоторым пришлось покинуть свои места.

Члены экипажа использовали огнетушитель, чтобы ликвидировать пожар. В аэропорту прибытия борт встретили спасатели.

Ранее весь экипаж пассажирского самолета Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии после экстренной посадки из-за неизвестного задымления на борту. Уточняется, что борт летел из Бухареста в Цюрих, но был вынужден приземлиться в австрийском городе Грац.