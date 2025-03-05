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13:51, 5 марта 2025Спорт

Футболистам клуба Первой лиги задолжали зарплату за 2,5 месяца

«Чемпионат»: Футболистам «Арсенала» задолжали зарплату за 2,5 месяца
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футболистам тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге, задолжали зарплату за 2,5 месяца. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника издания, позитивных подвижек пока не предвидится. «В команде не понимают, как это может быть в клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, а еще сделал кучу трансферов этой зимой», — отмечается в сообщении.

При этом в «Арсенале» попытались опровергнуть данную новость. «Краткосрочное несоответствие запланированному графику выплат возникло из-за определенных юридических трудностей у одного из наших партнеров. Данная ситуация разрешена», — заявляется в Telegram-канале команды.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда под руководством Александра Сторожука набрала 30 очков в 22 матчах.

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