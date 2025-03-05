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15:33, 5 марта 2025Культура

Известная американская певица запустила радиостанцию

Billboard: Певица Леди Гага запустила радиостанцию под названием Gaga Radio
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Известная американская исполнительница и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, выступающая под псевдонимом Леди Гага, запустила радиостанцию под названием Gaga Radio. Об этом пишет Billboard.

«Радио SiriusXM объявило во вторник, 4 марта, что запустит [pop-up] канал, посвященный всему, что связано с Леди Гагой», — говорится в материале. Отмечается, что в программе будет транслироваться музыка, отобранная лично звездой, а также «закулисные истории» о создании ее седьмого студийного альбома Mayhem.

Ранее певица Ольга Бузова заявила о желании записать совместный трек с Леди Гагой.

19 февраля американская исполнительница поддержала Бузову репостом видео с танцем под вирусный трек Abracadabra в рамках популярного флешмоба.

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