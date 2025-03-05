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12:11, 5 марта 2025Мир

Лавров высказался о призывах перечеркнуть Устав ООН

Лавров: Необходимо осторожно относиться к призывам перечеркнуть Устав ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Необходимо осторожно относиться к призывам перечеркнуть Устав ООН и сломать существующую систему. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я бы очень осторожно просил наших партнеров относится к призывам перечеркнуть Устав ООН. (...) Устав — это критерий равноправия, критерий справедливости», — высказался глава МИД России.

Лавров прокомментировал заявления мировых политиков построить новую систему международных отношений без опоры на Устав ООН. Дипломат подчеркнул, что в уставе организации закреплены ключевые принципы взаимодействия государств, такие как суверенитет и территориальная целостность. Он также добавил, что нарушения Устава ООН Западом еще не являются основанием сломать систему целиком.

Ранее Лавров назвал голосование в ООН по Украине пониманием первопричин конфликта. Министр также заявил о безальтернативности такого подхода для урегулирования конфликта.

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