Одна из европейских стран столкнулась с максимальной инфляцией

FT: Продуктовая инфляция в Британии достигла пятимесячного максимума

Из-за скачка цен на масло, сыр и яйца продуктовая инфляция в Великобритании достигла пятимесячного максимума. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC).

В январе эта инфляция выросла до 1,6 процента, а в феврале до 2,1 процента. Отметка в два процента была превышена впервые с сентября 2024 года. В Банке Англии полагают, что общий уровень инфляции вырастет с текущих трех процентов до 3,7 процента к середине этого года. В BRC полагают, что ко второй половине года продуктовая инфляция в Соединенном Королевстве превысит четыре процента. Свою роль в этом может сыграть рост мировых цен на кофе.

По официальным данным, в январе 2025 года цены на продукты питания в Великобритании были примерно на 35 процентов выше, чем в январе 2021 года.

В январе этого года фунт стерлингов упал до самого низкого с конца 2023 года уровня и подешевел до 1,22 доллара. Произошедшее тогда объяснили распродажей глобальных облигаций, которая привела к тому, что стоимость заимствований правительства Великобритании достигла самого высокого уровня за последние 16 лет. Аналитики констатировали, что Соединенное Королевство сталкивается с замедлением роста и сохраняющейся инфляцией. Экономика страны стагнирует, а положение дел на рынке труда быстро ухудшается.