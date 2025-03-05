Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:44, 5 марта 2025Экономика

Одна из европейских стран столкнулась с максимальной инфляцией

FT: Продуктовая инфляция в Британии достигла пятимесячного максимума
Кирилл Луцюк
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Dmitriy Puzyrev / Russian Look / Global Look Press

Из-за скачка цен на масло, сыр и яйца продуктовая инфляция в Великобритании достигла пятимесячного максимума. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC).

В январе эта инфляция выросла до 1,6 процента, а в феврале до 2,1 процента. Отметка в два процента была превышена впервые с сентября 2024 года. В Банке Англии полагают, что общий уровень инфляции вырастет с текущих трех процентов до 3,7 процента к середине этого года. В BRC полагают, что ко второй половине года продуктовая инфляция в Соединенном Королевстве превысит четыре процента. Свою роль в этом может сыграть рост мировых цен на кофе.

По официальным данным, в январе 2025 года цены на продукты питания в Великобритании были примерно на 35 процентов выше, чем в январе 2021 года.

Материалы по теме:
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

В январе этого года фунт стерлингов упал до самого низкого с конца 2023 года уровня и подешевел до 1,22 доллара. Произошедшее тогда объяснили распродажей глобальных облигаций, которая привела к тому, что стоимость заимствований правительства Великобритании достигла самого высокого уровня за последние 16 лет. Аналитики констатировали, что Соединенное Королевство сталкивается с замедлением роста и сохраняющейся инфляцией. Экономика страны стагнирует, а положение дел на рынке труда быстро ухудшается.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

      Часть россиян предупредили о 40-градусных морозах

      Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва мостов

      39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

      Известная блогерша рассказала о пугавших ее бойфренда-иностранца Россией друзьях

      Россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности

      Названо число остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

      Аналитик оценил влияние торговых войн на цену золота

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких обтягивающих шортах

      Синоптик рассказал о потеплении в Москве в начале следующей недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше