В Армении шансы переизбрания Пашиняна оценили словами «хихоньки-хахоньки»

Абовян: Население беспокоит отношение к Карабаху по принципу «хихоньки-хахоньки»

Население Армении беспокоит отношение нынешних властей к вопросу Карабаха по принципу «хихоньки-хахоньки». Об этом рассказал бывший депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в эфире НСН.

По словам Абовяна, у возглавляемой премьер-министром страны Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» небольшие шансы на победу во время предстоящих парламентских выборов. Население, добавляет собеседник, видит проблемы в налогооблажении бизнеса и в управлении страной.

«Беспокоит также отношение власти по принципу ”хихоньки-хахоньки” к вопросу Карабаха. Власти пытаются играть на трех скрипках одновременно», — подчеркнул Абовян.

7 июня 2026 года в Армении состоятся парламентские выборы. Накануне Никол Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики. Он сможет занять пост в случае победы движения на июньском голосовании.

До этого действующий премьер-министр Армении сообщал, что оппозиция в стране добивается пересмотра мирного договора с Азербайджаном, что неизбежно ведет к новому витку военных действий. По его словам, подобные заявления написаны иностранными силами, а оппозиционные деятели их лишь зачитывают.