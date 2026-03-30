Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 30 марта 2026

В Армении шансы переизбрания Пашиняна оценили словами «хихоньки-хахоньки»

Абовян: Население беспокоит отношение к Карабаху по принципу «хихоньки-хахоньки»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Население Армении беспокоит отношение нынешних властей к вопросу Карабаха по принципу «хихоньки-хахоньки». Об этом рассказал бывший депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в эфире НСН.

По словам Абовяна, у возглавляемой премьер-министром страны Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» небольшие шансы на победу во время предстоящих парламентских выборов. Население, добавляет собеседник, видит проблемы в налогооблажении бизнеса и в управлении страной.

«Беспокоит также отношение власти по принципу ”хихоньки-хахоньки” к вопросу Карабаха. Власти пытаются играть на трех скрипках одновременно», — подчеркнул Абовян.

7 июня 2026 года в Армении состоятся парламентские выборы. Накануне Никол Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики. Он сможет занять пост в случае победы движения на июньском голосовании.

До этого действующий премьер-министр Армении сообщал, что оппозиция в стране добивается пересмотра мирного договора с Азербайджаном, что неизбежно ведет к новому витку военных действий. По его словам, подобные заявления написаны иностранными силами, а оппозиционные деятели их лишь зачитывают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok