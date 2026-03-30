Автомобильные продажи в России установили рекорд

Аналитик Целиков: Продажи легковых машин в России взлетели почти на 40 %

На 13-ой неделе 2026 года (с 23 по 29 марта) в России зафиксированы рекордные автомобильные продажи. За отчетный период было реализовано 28,6 тысячи новых легковых машин, что на 19 процентов превышает показатели предыдущей недели и на 36,5 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале опубликовал аналитик Сергей Целиков.

«Авторынок реально проснулся, реагируя на раннюю теплую весеннюю погоду. Отложенный «замороженный» спрос перетекает в реальный», — пишет эксперт.

Дополнительным стимулом для роста стало появление автомобильных новинок. Однако основной причиной аналитик называет завершение первого квартала: «Дилеры стараются по максимуму выполнить поставленные им планы и получить причитающиеся бонусы».

В сегменте коммерческой техники динамика оказалась разнонаправленной. За указанную неделю покупателей нашли почти 1,3 тысячи легких коммерческих автомобилей, что на 9 процентов меньше, чем неделей ранее. Объем реализации грузовых машин составил 1063 единицы, что говорит о росте на 6,2 процента. Сегмент автобусов сократился на 6 процентов — 208 проданных единиц.

Стремительный взлет отмечен в мотопродажах. За прошлую неделю было реализовано 1728 единиц мототехники, что на 75 процентов превышает результат предыдущей недели и на 22,5 процента — прошлогодний показатель.

Ранее стало известно, что продажи машин российской марки Evolute рекордно выросли. За 13 недель 2026 года россияне поставили на учет 2866 электрокаров и гибридов марки. Это в 5,5 раза больше по сравнению с показателем годичной давности (рост на 445 процентов).