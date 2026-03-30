В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

В Москве осудят иностранца за изнасилование девушки в гараже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 22 марта 2006 года мужчина находился рядом с гаражами на Привольной улице, где увидел расчищавшую снег девушку. Воспользовавшись отсутствием рядом посторонних, напал на нее и затащил пострадавшую в ее гараж. После этого, угрожая расправой, совершил изнасилование и скрылся с места преступления.

Сразу установить злоумышленника не удалось, но в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов повторно изучили материалы дела, а также ранее собранные доказательства.

По изъятым на первоначальных этапах следствия материалам были назначены современные сложные судебные экспертизы. По их результатам удалось установить причастность к преступлению 49-летнего иностранного гражданина.

С ним проведены необходимые следственные действия и предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

