Путин заявил о необходимости активнее пресекать наркотрафик

Президент России Владимир Путин призвал активнее пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин заявил о необходимости сотрудникам МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой (ФТС) и другими структурами активнее выявлять наркодилеров и пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный.

Ранее на заседании Путин поручил полицейским оградить молодых людей от втягивания в противоправные деяния, связанные с наркотрафиком, киберпреступностью и призвал оперативно и жестко реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма в стране.