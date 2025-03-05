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09:00, 5 марта 2025Наука и техника

Раскрыт эволюционный механизм защиты от рака

ScienceAlert: Размер тела влияет на риск развития рака
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Долгое время ученые пытались объяснить парадокс: несмотря на большее количество клеток и повышенную вероятность мутаций, крупные животные не страдают от рака чаще, чем мелкие. Новое исследование утверждает, что связь между размером тела и риском опухолей все же существует, но с важными исключениями, сообщает ScienceAlert

Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные о распространенности рака у 263 видов амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий. Они применили новый статистический метод, устраняющий ошибки прошлых исследований, и выяснили, что у крупных животных действительно выше вероятность развития опухолей.

«Мы обнаружили, что слоны и другие крупные виды сталкиваются с более высокой частотой рака, что логично, учитывая их большое количество клеток», — объясняет биолог Крис Вендитти из Университета Рединга.

Однако есть виды, которые выбиваются из этой закономерности. Например, волнистые попугаи болеют раком в 40 раз чаще, чем ожидалось для их размера. А слоны, несмотря на внушительные габариты, имеют риск опухолей, сопоставимый с тиграми, которые в десять раз меньше.

Как оказалось, у видов, которые эволюционировали к крупным размерам стремительно, развились механизмы защиты от злокачественных опухолей. Биолог Джоанна Бейкер отмечает, что «слоны не страдают от своей величины — в процессе эволюции они приобрели уникальные механизмы подавления рака».

По мнению авторов работы, изучение этих природных защитных механизмов может открыть новые подходы к лечению онкологических заболеваний и привести к прорывным открытиям в медицине.

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