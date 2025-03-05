Россиянин избил пасынка за отказ принести ему сигареты

В Перми суд арестовал отчима, избившего пасынка за отказ принести ему сигареты

В Перми суд арестовал 31-летнего мужчину, избившего девятилетнего пасынка за отказ принести ему сигареты. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Россиянин арестован на два месяца по делу об истязании несовершеннолетнего.

По данным канала, 1 марта пьяный мужчина поссорился с мамой потерпевшего. Отчим закрылся в ванной и потребовал от мальчика принести сигареты. Ребенок сначала отказался, но потом выполнил просьбу. Когда потерпевший зашел к мужчине, тот засунул его голову в ванну и ударил о стену. Школьнику удалось выбежать на улицу, где ему помогли прохожие.

Момент, как избитый мальчик пытался сбежать от пьяного отца, попал на видео.