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11:32, 5 марта 2025Силовые структуры

Россиянин избил пасынка за отказ принести ему сигареты

В Перми суд арестовал отчима, избившего пасынка за отказ принести ему сигареты
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Перми суд арестовал 31-летнего мужчину, избившего девятилетнего пасынка за отказ принести ему сигареты. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Россиянин арестован на два месяца по делу об истязании несовершеннолетнего.

По данным канала, 1 марта пьяный мужчина поссорился с мамой потерпевшего. Отчим закрылся в ванной и потребовал от мальчика принести сигареты. Ребенок сначала отказался, но потом выполнил просьбу. Когда потерпевший зашел к мужчине, тот засунул его голову в ванну и ударил о стену. Школьнику удалось выбежать на улицу, где ему помогли прохожие.

Момент, как избитый мальчик пытался сбежать от пьяного отца, попал на видео.

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