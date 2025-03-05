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16:33, 5 марта 2025Наука и техника

Создан первый компьютер на клетках человеческого мозга

New Atlas: впервые представлен коммерческий биокомпьютер CL1
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cortical Labs

Австралийская компания Cortical Labs представила первый в мире коммерческий биокомпьютер CL1, в котором объединены нейроны человека и кремниевые чипы. Новая система обещает революцию в вычислениях, обучаясь быстрее традиционного искусственного интеллекта и потребляя меньше энергии, сообщает New Atlas.

CL1 основан на технологии синтетического биологического интеллекта. Внутри устройства живые нейроны, выращенные из плюрипотентных стволовых клеток, формируют органическую вычислительную сеть. Они размещены на электродной матрице, которая обеспечивает точное управление сигналами и позволяет системе адаптироваться в реальном времени.

Биокомпьютер помещен в специальный блок жизнеобеспечения с питательной средой, системой фильтрации и терморегуляцией. CL1 способен функционировать автономно без внешнего компьютера, что делает его более естественной альтернативой традиционным ИИ-системам.

Разработчики уже запустили первую серверную стойку из 30 таких блоков, а к концу года планируют вывести технологию на коммерческий рынок. Клиенты смогут либо арендовать удаленный доступ к биокомпьютеру через облачный сервис, либо приобрести устройство за 35 000 долларов.

CL1 открывает перспективы для медицины, фармацевтики и робототехники. Биокомпьютеры можно использовать для тестирования новых лекарств, моделирования нейродегенеративных заболеваний и создания адаптивного искусственного интеллекта. Ранее Cortical Labs уже привлекала внимание научного сообщества, создав компьютерную систему на основе нейронов человека и мыши, способную играть в видеоигры. Теперь компания делает следующий шаг, внедряя живые клетки в вычислительные технологии будущего.

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