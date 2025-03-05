Стало известно о долге Бетербиева перед ФНС

Mash: ФНС разыскивает боксера Бетербиева из-за долга в 21 тысячу рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) разыскивает боксера Артура Бетербиева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, Бетербиев задолжал 21 тысячу рублей. При этом отмечается, что у спортсмена нет бизнеса на территории России.

В ночь на 23 февраля Бетербиев потерпел первое поражение в карьере. В поединке-реванше он уступил соотечественнику Дмитрию Биволу и потерял титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Оба боксера гарантированно получили 20 миллионов долларов гонорара.

Всего за карьеру 40-летний Бетербиев провел 22 боя, в 21 из которых одержал победу.