В Евросоюзе сочли провальной попытку Зеленского помириться с Трампом

Telegraph: В ЕС считают провальной попытку Зеленского помириться с Трампом

Европейские союзники Украины высказали мнение, что попытка Владимира Зеленского восстановить отношения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, по всей видимости, не увенчалась успехом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

Как указано, официальный Лондон поддерживает контакт с американскими чиновниками «разного уровня на протяжении всего дня». Так, американский госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. При этом спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф уверен, что Зеленскому не стоит уделять время.

В свою очередь, премьер-министр Британии Кир Стармер в разговоре с Владимиром Зеленским рекомендовал ему поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и дать добро на заключение соглашения по минеральным ресурсам.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти готовы работать под лидерством президента США Дональда Трампа. Политик отметил, что Киев ценит все, что для него сделал Вашингтон.

Сам Трамп ранее сообщил, что сделка по освоению ресурсов Украины еще возможна. Он также заявил, что затронет данную тему в своей речи 4 марта.