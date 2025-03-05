Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 5 марта 2025Мир

В Германии назвали план Трампа по Украине капитуляцией Украины

Экс-стратег НАТО Бабст: План Трампа по Украине станет для Украины капитуляцией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине станет для Киева капитуляцией. Об этом заявила бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст в эфире телеканала ZDF.

«Это не может быть для нас вариантом, потому что эта сделка была бы ничем иным, как капитуляцией Украины", — предупредила она.

Помимо этого, Бабст обвинила Трампа в том, что его решение о приостановке помощи Украине повлечет за собой подрыв целостности НАТО. По ее словам, на самом деле американцы уже начали масштабное разрушение трансатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во время выступления 4 марта расскажет о своих намерениях добиться мира на Украине. Помимо этого, политик представит план решения экономических проблем, которые «создал бывший президент США Джо Байден и его администрация».

До этого западные СМИ писали о том, что план главы США по урегулированию конфликта на Украине не включает отправку сил в регион или оказания помощи в случае боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Трамп заявил об успехах США в первые дни своего правления

      Трамп рассказал о потраченных миллиардах долларов на Украину

      В Германии назвали план Трампа по Украине капитуляцией Украины

      Лукашенко заявил о несамостоятельности Байдена

      Не занимавшемуся сексом с женой три года мужчине дали совет

      Крокодил утащил мальчика и съел его ногу

      Стало известно о разработке офисом Зеленского плана раздора между Россией, США и Китаем

      Лукашенко рассказал о влиянии Зеленского на украинский конфликт

      Maxar создаст секретный геостационарный спутник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше