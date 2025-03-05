Экс-стратег НАТО Бабст: План Трампа по Украине станет для Украины капитуляцией

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине станет для Киева капитуляцией. Об этом заявила бывший главный стратег НАТО Стефани Бабст в эфире телеканала ZDF.

«Это не может быть для нас вариантом, потому что эта сделка была бы ничем иным, как капитуляцией Украины", — предупредила она.

Помимо этого, Бабст обвинила Трампа в том, что его решение о приостановке помощи Украине повлечет за собой подрыв целостности НАТО. По ее словам, на самом деле американцы уже начали масштабное разрушение трансатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во время выступления 4 марта расскажет о своих намерениях добиться мира на Украине. Помимо этого, политик представит план решения экономических проблем, которые «создал бывший президент США Джо Байден и его администрация».

До этого западные СМИ писали о том, что план главы США по урегулированию конфликта на Украине не включает отправку сил в регион или оказания помощи в случае боевых действий.