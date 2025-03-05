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14:15, 5 марта 2025Наука и техника

В России рассказали о применении дронов-ретрансляторов

Эксперт Лямин: Дроны-ретрансляторы увеличивают радиус действия других БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дроны с функцией ретранслятора, которые применяют в зоне специальной военной операции, увеличивают радиус действия других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О задачах беспилотников военный эксперт Юрий Лямин рассказал «Известиям».

«Чем дальше улетает беспилотник от оператора, тем сигнал хуже. Дроны-ретрансляторы, которые висят в воздухе, позволяют увеличивать радиус действия других БПЛА. Сигнал проходит через них и усиливается, а средствам РЭБ противника становится тяжелее подавить наш беспилотник», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что российские военные используют ретрансляторы вместе с FPV-дронами, беспилотниками-бомбардировщиками и разведывательными аппаратами.

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В феврале официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская рассказала, что беспилотник средней дальности «Форпост» может выполнять функцию ретранслятора для обеспечения связи между подразделениями.

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили, что испытания разведывательно-ударного комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года.

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