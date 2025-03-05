Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 5 марта 2025Наука и техника

ВВС США построят ракетные посадочные площадки в Тихом океане

SpaceNews: ВВС США постоят ракетные посадочные площадки в Тихом океане
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: John Raoux / AP

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут постоить две ракетные посадочные площадки на атолле Джонстон в Тихом океане. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пентагон уведомил общественность о намерении начать оценку воздействия на окружающую среду нового логистического проекта Rocket Cargo, предполагающего доставку грузов из хабов, расположенных в космосе.

В планы ВВС США входит ежегодно в течение четырех лет совершать на две площадки островов атолла до десяти посадок. «Целью этого этапа испытаний является демонстрация и отработка возможностей программы Rocket Cargo, которая предусматривает доставку критически важных грузов в любую точку Земли в течение нескольких часов», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В сентябре 2024-го издание сообщило, что американские компании Inversion Space и Outpost Space получили более 100 миллионов долларов в качестве инвестиций на разработку технологий по доставке военных грузов через космическое пространство.

В июле 2023 года портал Defense News рассказал, что в Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов «в космос, из космоса и через него», опубликовав запрос к компаниям с проектом Novel Responsive Space Delivery.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Илон Маск рассказал о секс-роботах

      ВВС США построят ракетные посадочные площадки в Тихом океане

      Появились подробности о ранившем девушку на улице в Петербурге стрелке на джипе

      Лукашенко объяснил причину начала СВО

      Костомаров рассказал о знакомстве с Овечкиным

      Находившегося в рухнущем лифте мужчину спасли

      Зеленский сообщил про алгоритм на случай прекращения помощи США

      В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

      Крупнейший в мире айсберг сел на мель в районе Атлантики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше