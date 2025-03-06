Эксперт дала советы по сохранению осанки в повседневной жизни

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова дала советы по сохранению правильной осанки в повседневной жизни. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она рекомендовала перестать одергивать себя каждый раз при сутулости. «Таким образом, мы будем только иметь дополнительное напряжение в теле. Ничего полезного от такого подхода ожидать не стоит», — заявила Махова.

Эксперт посоветовала укрепить мышцы кора, спины, которые и будут поддерживать позвоночник в правильном положении. «Если уделять укреплению мышц в день минут по 15-20, то это уже будет отличным вкладом в красивую осанку. И, конечно, занятия в бассейне, особенно с персональным тренером», — добавила Махова.

Ранее Махова рассказала о минусах горячей йоги, в которой занятия проводятся при температуре 30-40 градусов выше нуля. Специалист отметила, что во время такой тренировки возрастает риск обезвоживания.