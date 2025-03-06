Фигуристка Александра Трусова показала свою квартиру с необычным дизайном

Фигуристка Александра Трусова показала интерьер квартиры в темных тонах

Российская фигуристка Александра Трусова показала, как выглядит ее квартира, оформленная в темных тонах. Необычный дизайн жилья она продемонстрировала в интервью, доступном на YouTube-канал Blue Sleep.

Спортсменка рассказала, что предпочитает темные цвета светлым, и призналась, что в определенный период жизни жизни ей захотелось создать вокруг себя мрачное пространство. Кроме того, полумрак, царящий в квартире с темным интерьером, помогает отдохнуть и расслабиться на контрасте с белым цветом и ярким освещением на льду, добавила она. Трусова отметила, что ее мужу, фигуристу Макару Игнатову, тоже нравятся темные оттенки, поскольку он всю жизнь прожил в Петербурге в затемненном жилье.

Избежать трудностей с ремонтом молодым супругам не удалось. «Мы долго искали подходящие оттенки, тщательно выбирали, ждали. Конечно, я не принимала активного участия из-за плотного графика, все согласования происходили онлайн. Проблемы возникли с цветом штукатурки, его пришлось специально смешивать. И да, у меня черная ванная комната, что тоже потребовало ожидания», — поделилась информацией Трусова.

Коридор в квартире спортсменки гораздо светлее, чем все остальные комнаты. Стены в нем украшены черно-белыми изображениями леса, а двери замаскированы. Своим любимым местом в доме Трусова назвала спальню, оформленную в темно-сером цвете, как и большинство помещений в нем.

Ранее стало известно, что актриса Мария Горбань подарила матери квартиру. Риелтор оценила ее стоимость более чем в 20 миллионов рублей.