Глава ОКР назвал грубую ошибку предыдущего руководства комитета

Дегтярев назвал отказ от расширения штата юристов грубой ошибкой ОКР

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта страны Михаил Дегтярев назвал грубую ошибку, которую допустило предыдущее руководство ОКР. Его слова приводит ТАСС.

По мнению функционера, это отказ от расширения штата юристов. «Находясь под жесткими санкциями и баном в международных судах, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты», — заявил Дегтярев.

Глава ОКР подчеркнул, что сейчас эта работа проводится. «Недавно отсудили у Международного олимпийского комитета 5 миллионов долларов за невыплаченную долю по маркетинговой программе в 2022 году», — добавил Дегтярев.

Ранее глава ОКР пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — заявил Дегтярев.

Министр спорта Дегтярев возглавил ОКР в декабре прошлого года. Двумя месяцами ранее пост покинул Станислав Поздняков.