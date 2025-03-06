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15:53, 6 марта 2025Спорт

Глава ОКР назвал грубую ошибку предыдущего руководства комитета

Дегтярев назвал отказ от расширения штата юристов грубой ошибкой ОКР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта страны Михаил Дегтярев назвал грубую ошибку, которую допустило предыдущее руководство ОКР. Его слова приводит ТАСС.

По мнению функционера, это отказ от расширения штата юристов. «Находясь под жесткими санкциями и баном в международных судах, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты», — заявил Дегтярев.

Глава ОКР подчеркнул, что сейчас эта работа проводится. «Недавно отсудили у Международного олимпийского комитета 5 миллионов долларов за невыплаченную долю по маркетинговой программе в 2022 году», — добавил Дегтярев.

Ранее глава ОКР пообещал заступаться за атлетов, которые получат нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — заявил Дегтярев.

Министр спорта Дегтярев возглавил ОКР в декабре прошлого года. Двумя месяцами ранее пост покинул Станислав Поздняков.

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