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16:07, 6 марта 2025Экономика

Продажи Tesla в Германии рухнули после поддержки Маском АдГ

В феврале продажи электромобилей Tesla в Германии рухнули на 76 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

По итогам февраля число регистраций электромобилей Tesla в Германии обрушилось на 76 процнетов в годовом выражении, до 1429 единиц. Об этом свидетельствуют данные Федерального автомобильного ведомства страны.

Общие продажи электромобилей при этом выросли на 17,7 процента, так что результат компании не связан с ситуацией на рынке. В январе продажи Tesla снизились только на 60 процентов.

Настолько негативная динамика наблюдается на фоне политической активности основателя и генерального директора Tesla Илона Маска, открыто поддержавшего ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Основные политические силы страны отказываются сотрудничать с ней и объединяться в коалицию.

В январе продажи Tesla в Европе упали на 45 процентов. При этом в целом европейский рынок электромобилей вырос на 37 процентов.

По оценкам автоэкспертов, на продажи марки прямо влияют публичные действия Маска, который в последние полгода превратился в одного из самых ярых сторонников президента США Дональда Трампа. Кроме того, жест Маска на инаугурации Трампа, напоминающий нацистское приветствие, теперь ассоциируют с автомобилями. Вместе с тем, помимо ухудшения имиджа бренда, инвесторы полагают, что миллиардер уделяет основному бизнесу слишком мало внимания.

На этом фоне, подсчитал Forbes, состояние Маска упало на 111 миллиардов долларов, однако он остается богатейшим человеком мира.

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