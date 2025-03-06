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12:42, 6 марта 2025Экономика

Названы сроки окончания действия Ла-Ниньи

Синоптик Вильфанд: Ла-Нинья перейдет в нейтральную фазу в конце марта
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Явление Ла-Нинья скоро подойдет к концу. О сроках окончания действия природного феномена агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ла-Нинья является противоположной фазой Эль-Ниньо и характеризуется падением приповерхностной температуры воды в Тихом океане и влияют на погодные явления по всему миру. По прогнозам синоптика, эффект Ла-Нинья может пойти на спад уже в этом месяце. В нейтральную фазу явление перейдет в конце марта — начале апреля. В этом году продолжительность атмосферного явления была недолгой. В целом влияние Ла-Ниньи в 2025-м не было интенсивным, резюмировал Вильфанд.

При этом ученые Гавайского университета, наоборот, оценивают влияние Ла-Нинья в последние годы как более частое и продолжительное. За последние сто лет разрушительный эффект от этого природного феномена заметно усилился. Как отмечает Вильфанд, возвращения Эль-Ниньо и потепления воды в океане в 2025 году не прогнозируется. Однако исключать такой сценарий не стоит.

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