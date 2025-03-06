Лавров предупредил о возможных бездумных поступках Макрона ради репутации

Лавров: Макрон ради репутации может пойти на бездумные поступки

Президент Франции Эммануэль Макрон ради спасения своей репутации может пойти на бездумные поступки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой, передает ТАСС.

«Я слышу здравые голоса, в том числе внутри НАТО, внутри Евросоюза, которые понимают, что Макрон ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, может пойти на совершенно бездумные поступки», — рассказал дипломат.

Лавров напомнил о западных форумах по Украине, которые проходили без участия России. «Это такое неоколониальное мышление. Попроще говоря, это — хамство, которое они считают для себя нормальным образом поведения», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «российской угрозе» напоминают идеи французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В частности, министр указал, что Наполеон и Гитлер прямо заявляли о своих намерениях захватить Россию. Однако Макрон в своих заявлениях уходит от этой темы, постоянно ссылаясь на некую «угрозу для Европы».