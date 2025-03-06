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13:38, 6 марта 2025Мир

Лавров предупредил о возможных бездумных поступках Макрона ради репутации

Лавров: Макрон ради репутации может пойти на бездумные поступки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон ради спасения своей репутации может пойти на бездумные поступки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой, передает ТАСС.

«Я слышу здравые голоса, в том числе внутри НАТО, внутри Евросоюза, которые понимают, что Макрон ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, может пойти на совершенно бездумные поступки», — рассказал дипломат.

Лавров напомнил о западных форумах по Украине, которые проходили без участия России. «Это такое неоколониальное мышление. Попроще говоря, это — хамство, которое они считают для себя нормальным образом поведения», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «российской угрозе» напоминают идеи французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В частности, министр указал, что Наполеон и Гитлер прямо заявляли о своих намерениях захватить Россию. Однако Макрон в своих заявлениях уходит от этой темы, постоянно ссылаясь на некую «угрозу для Европы».

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