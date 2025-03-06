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12:57, 6 марта 2025Бывший СССР

Лавров заявил о готовности России к честному разговору по Украине

Лавров: Россия готова к честному разговору по урегулированию на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Россия готова к честному разговору по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы готовы к честному разговору с учетом всех первопричин этого конфликта, включая, конечно же, основное – безопасность Российской Федерации», — заявил Лавров.

Он добавил, что одной из тем обсуждения должна быть гарантия о того, что НАТО будет «проглатывать территорию Украины» для создания постоянных угроз России.

Ранее Лавров заявил, что приостановка военной помощи Соединенных Штатов Украине поможет быстро остановить конфликт. Он вспомнил слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно остановить за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи Киеву.

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