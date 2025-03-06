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00:07, 7 марта 2025Спорт

Легенда биатлона раскритиковал норвежцев

Александр Тихонов назвал норвежцев астматиками и сопливыми
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежских спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тихонов поделился, что не хочет говорить о норвежцах, назвав их сопливыми и астматиками. «А что, не так, что ли? Они скупердяи, исчезающая нация. Для меня нет ни Клебо, никого. Для меня существует только рекорд Вяльбе», — подчеркнул легендарный спортсмен.

6 марта норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал рекордсменом среди мужчин по числу побед на чемпионатах мира. На мировом первенстве в Тронхейме он завоевал 14-ю золотую медаль. Кроме того, норвежец повторил достижение Елены Вяльбе, ныне возглавляющей Федерацию лыжных гонок России, по количеству побед на одном чемпионате мира.

Ранее Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это легализованное принятие допинга.

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