Овечкин побьет рекорд Грецтки, если забросит еще десять шайб. Успеет ли россиянин сделать это в нынешнем сезоне НХЛ?

Овечкину осталось забросить десять шайб, чтобы превзойти рекорд канадца Гретцки

Александру Овечкину осталось забросить десять шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру. На данный момент у Овечкина 885 шайб, у Гретцки — 894.

Овечкин спас матч для «Вашингтона»

Очередной гол российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» забросил в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». В середине третьего периода Овечкин воспользовался суматохой у ворот «Рейнджерс» и в одно касание пробил голкипера соперников — еще одного россиянина Игоря Шестеркина. Александр забил в тот момент, когда «Вашингтон» играл пять на четыре, и вышел на 11-е место в истории НХЛ по количеству очков (596) в большинстве, обойдя канадца Стива Айзермана.

Шайба Овечкина позволила «Кэпиталс» сравнять счет. Александр в интервью пресс-службе НХЛ прокомментировал свой точный бросок так: «Отличная работа на вбрасывании, отличная борьба, и шайба пришла ко мне. Было приятно забросить ее».

Основное время завершилось вничью 2:2. В овертайме столичный клуб одержал победу благодаря голу Тома Уилсона. Того самого, который последнее время постоянно восхищается россиянином.

Вы не представляете, сколько удовольствия доставляет наблюдать за Овечкиным на катке и в раздевалке каждый день. Он —машина! А еще великолепный друг и изумительный лидер. Его погоня за Гретцки — это что-то большее, чем просто игра в хоккей Том Уилсон нападающий «Вашингтона»

Уилсон был признан первой звездой матча против «Рейнджерс», Овечкин — второй. Еще один россиянин Артемий Панарин, который выступает за команду из Нью-Йорка, в прошедшей встрече также отметился заброшенной шайбой.

Александр Овечкин. Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?

Чтобы успеть забросить еще минимум десять шайб и побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне, у Овечкина есть в запасе 20 матчей. Именно столько предстоит сыграть «Вашингтону» до конца регулярного чемпионата. НХЛ в очередной раз представила прогноз, когда россиянин превзойдет достижение канадца. Согласно данным лиги, средняя результативность Овечкина в нынешнем сезоне составляет 0,7 гола за матч. Если нападающий сохранит этот темп, то побьет рекорд Гретцки 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Почему-то кажется, что Овечкину в нынешнем сезоне не хватит пары шайб до рекорда. Чем ближе он подходит к этому рекорду, тем больше будет наворачиваться мыслей в голове. И появится не то чтобы нервозность, но переживание Алексей Ковалев обладатель Кубка Стэнли-1994

Всего в нынешнем сезоне Овечкин забросил 32 шайбы. По данному показателю он занимает четвертое место в лиге, уступая только немцу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерс», шведу Вильяму Нюландеру из «Торонто Мэйпл Лифс» и канадцу Марку Шайфли из «Виннипег Джетс». По количеству набранных очков в этом регулярном чемпионате Овечкин пятый среди россиян. У форварда «Вашингтона» 49 баллов за 46 игр, выше него Никита Кучеров, Артемий Панарин, Кирилл Марченко и Кирилл Капризов.

Уэйн Гретцки. Фото: Pat Price / Reuters

Как Гретцки забрасывал последние десять шайб в карьере

Канадец Уэйн Гретцки, за рекордом которого гонится Овечкин, закончил играть 25 лет назад в возрасте 38 лет. Овечкин в плане продолжительности карьеры уже превзошел Гретцки — россиянину на данный момент 39. Девять из десяти последних шайб в качестве профессионального хоккеиста канадец забросил в завершающем для себя сезоне-1998/99.

Последний гол за карьеру Гретцки забил 29 марта 1999 года за «Рейнджерс» в дерби Нью-Йорка против «Айлендерс». За две с небольшим минуты до финальной сирены точный бросок Уэйна принес победу его команде. Символично, что по последнему прогнозу НХЛ Овечкин превзойдет рекорд Гретцки именно в матче с «Айлендерс».

С удовольствием окажусь на арене в тот момент, когда Алекс превзойдет мое достижение. Это будет отличный момент для всего хоккейного мира Уэйн Гретцки четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

На момент окончания карьеры Гретцки являлся обладателем 61 рекорда в НХЛ. Большая часть из них до сих пор не побита и, вероятно, не будет побита никогда. Но есть в его хоккейном резюме незакрытый гештальт — Гретцки так и не выиграл со сборной Канады ни одной Олимпиады. У него, правда, была единственная попытка — в 1998-м, когда канадцы на Олимпиаде в Нагано заняли лишь четвертое место.

Отсутствие побед на Играх — еще одна деталь, которая объединяет Овечкина и Гретцки. Александр трижды приезжал на Олимпиады, и все три раза сборная России оставалась за пределами пьедестала — в 2006-м россияне стали четвертыми, в 2010-м оказались шестыми, а в 2014-м — пятыми.