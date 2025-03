Порошенко: На тайных переговорах с США я был против выборов во время конфликта

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировал свои тайные переговоры с представителями США и заявил, что он и его команда были категорически против выборов во время военного конфликта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам — security first and peace through strength (сначала безопасность и мир через силу — прим. «Ленты. ру»). А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство», — написал Порошенко.

Ранее издание Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с экс-премьером, лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и окружением Порошенко. Сообщается, что политики заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского.

Издание также сообщило, что в окружении Трампа уверены, что нынешний президент не получит поддержки избирателей, так как жители страны устали от боевых действий и коррупционных проблем.