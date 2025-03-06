Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:21, 6 марта 2025Бывший СССР

Порошенко рассказал о своей позиции на тайных переговорах с США

Порошенко: На тайных переговорах с США я был против выборов во время конфликта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) прокомментировал свои тайные переговоры с представителями США и заявил, что он и его команда были категорически против выборов во время военного конфликта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам — security first and peace through strength (сначала безопасность и мир через силу — прим. «Ленты. ру»). А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство», — написал Порошенко.

Ранее издание Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с экс-премьером, лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и окружением Порошенко. Сообщается, что политики заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского.

Издание также сообщило, что в окружении Трампа уверены, что нынешний президент не получит поддержки избирателей, так как жители страны устали от боевых действий и коррупционных проблем.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Индия начала менять российскую нефть на американскую

    В Совфеде указали молодым украинцам на «грубый и циничный» обман их Зеленским

    У покинувшего Россию Валерия Меладзе нашли элитное жилье в Подмосковье

    В Кремле прокомментировали сообщения о контактах США с оппозицией на Украине

    Макрона назвали напрашивающимся на запретительные пошлины для вин

    Летевший в Ереван самолет срочно вернулся в Москву из-за неполадки

    В Госдуме раскрыли способ расширить льготную ипотеку на семьи без детей

    Раскрыто реальное состояние пляжей Анапы

    «АвтоВАЗ» запустил новый бренд автомобилей. Как они выглядят?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше