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17:52, 6 марта 2025Культура

Раскрыт гонорар брата Горшка

Продюсер Дворцов: Алексей Горшенев получает до 450 тысяч рублей за концерт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Брат бывшего участника российской рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева, экс-лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев получает за концерт до 450 тысяч рублей. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«У него гонорары не такие большие, в принципе, до 450 тысяч рублей за один концерт. Сейчас он выступает где-то относительно редко, относительно часто. То есть выбрал такую золотую середину», — сказал медиаменеджер. Он также отметил, что у музыканта сохранилось «то количество поклонников, которое у него было».

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс и исполнитель Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, заработают на концерте в честь Международного женского дня более 35 миллионов рублей.

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