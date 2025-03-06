Россиян предупредили о последствиях использования шумоподавляющих наушников

Невролог Лебедева: Шумоподавляющие наушники нарушают ориентацию в пространстве

Врач-невролог Наталья Лебедева рассказала, к каким последствиям может приводить использование шумоподавляющих наушников. Об их опасности доктор предупредила россиян в беседе с kp.ru.

«Если злоупотреблять использованием таких наушников, может возникнуть сенсорный дефицит. Одно из возможных негативных последствий — нарушение пространственной ориентации. Например, я позову вас на улице, а вы не сможете понять, откуда я подхожу — сзади, слева или справа», — объяснила она.

В некоторых ситуациях, предупредила невролог, это может не только породить ощущение неловкости, но и подвергнуть реальной опасности — человек не поймет, с какой стороны к нему приближаются злая собака или велосипедист.

Если человек откажется от шумоподавляющих наушников, вызванные ими проблемы пройдут через один-два месяца, добавила врач. Однако если человек уже пожилой, процесс восстановления может затянуться. Лебедева также предупредила, что у некоторых нарушения могут быть необратимыми.

Она также отметила, что при разумном использовании шумоподавляющих наушников они вряд ли причинят вред здоровью. По словам доктора, носить их рекомендуется не более полутора-двух часов в день.

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