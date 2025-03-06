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10:20, 6 марта 2025Россия

Россиянин выстрелил себе в голову и выжил

Житель Дагестана случайно выстрелил себе в голову и выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Житель Кумторкалинского района Дагестана случайно выстрелил себе в голову и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Gor Mash.

По данным российского издания, 49-летний мужчина разбирал вещи в сарае и обнаружил отцовское оружие. Им пользовались только во время выгона скота, чтобы распугивать хищников.

Дагестанец захотел проверить, в рабочем ли состоянии находится ствол. Он стал его чистить и зацепил курок. Выстрел пришелся в челюсть мужчины.

Житель Кумторкалинского района чудом спасся, его рана почти зажила.

До этого стало известно, что в Марий Эл мужчина случайно выстрелил в сына из карабина с тепловизором. Пострадавшего тогда спасти не удалось. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Еще раньше глава управления уголовного розыска по Иркутской области нечаянно попал из ружья в человека во время охоты.

ЖЗЛ
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