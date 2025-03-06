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07:51, 6 марта 2025Спорт

Российская гимнастка показала фото в накинутом на лифчик пиджаке

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мария Кравцова

Мария Кравцова. Кадр: MinsportMedia / YouTube

Российская гимнастка Мария Кравцова поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новыми фотографиями.

24-летняя спортсменка показала снимок в накинутом на лифчик черном пиджаке, а также в черных брюках. Она написала, что фотографии полностью описывают ее. Пост собрал более 200 лайков.

Ранее Кравцова поделилась кадрами в купальнике с отдыха в Таиланде. Гимнастка продемонстрировала гибкость на пляже.

Кравцова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы, а также две золотые награды юниорского первенства мира в командном многоборье. В настоящее время она работает тренером.

ЖЗЛ
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