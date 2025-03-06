Шмыгаль провел беседу с премьер-министром Франции

Премьер Украины Шмыгаль провел беседу с премьером Франции Байру

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первую беседу с премьер-министром Франции Франсуа Байру. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Францию и ее президента Эммануэля Макрона за поддержку Украины. Шмыгаль также сообщил, что уже есть первые наработки между украинскими и французскими компаниями в сфере военно-промышленного комплекса. Министры обсудили экономическое партнерство, Шмыгаль поблагодарил Францию за участие в восстановлении Черниговской области и

поддержку гуманитарных инициатив для Украины.

Также он предложил провести совместное заседание правительств в Киеве и Париже. Шмыгаль добавил, что ужесточение антироссийских санкций и конфискация замороженных активов России являются важным элементом давления на страну, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров.

«Был рад услышать от премьер-министра, что Франция решительно настроена быть на стороне Украины и будет передавать нам все необходимое. Ценим готовность гарантировать безопасность и устойчивый мир на Украине. Сегодняшнее лидерство Франции в Европе является важным элементом нашей устойчивости и борьбы», — заключил Шмыгаль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о желании Франции и Великобритании добиться передышки для Украины. Она подчеркнула, что любые попытки добиться для Украины передышки на фронте неприемлемы и для урегулирования конфликта необходимы твердые договоренности.