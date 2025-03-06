Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 6 марта 2025Бывший СССР

Шмыгаль провел беседу с премьер-министром Франции

Премьер Украины Шмыгаль провел беседу с премьером Франции Байру
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первую беседу с премьер-министром Франции Франсуа Байру. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Францию и ее президента Эммануэля Макрона за поддержку Украины. Шмыгаль также сообщил, что уже есть первые наработки между украинскими и французскими компаниями в сфере военно-промышленного комплекса. Министры обсудили экономическое партнерство, Шмыгаль поблагодарил Францию за участие в восстановлении Черниговской области и
поддержку гуманитарных инициатив для Украины.

Также он предложил провести совместное заседание правительств в Киеве и Париже. Шмыгаль добавил, что ужесточение антироссийских санкций и конфискация замороженных активов России являются важным элементом давления на страну, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров.

«Был рад услышать от премьер-министра, что Франция решительно настроена быть на стороне Украины и будет передавать нам все необходимое. Ценим готовность гарантировать безопасность и устойчивый мир на Украине. Сегодняшнее лидерство Франции в Европе является важным элементом нашей устойчивости и борьбы», — заключил Шмыгаль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о желании Франции и Великобритании добиться передышки для Украины. Она подчеркнула, что любые попытки добиться для Украины передышки на фронте неприемлемы и для урегулирования конфликта необходимы твердые договоренности.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    Момент закладки взрывчатки в банкомат в Москве попал на видео

    Российский космический мусоросборщик создадут многоразовым

    Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту российского самолета

    На Западе Зеленскому предрекли отстранение от власти руками Трампа

    Способность Украины заместить Starlink оценили

    Жильцов аварийных домов предложили поселить в деревянных многоэтажках

    Россиянам рассказали об опасности покупки продвигаемых Маском криптовалют

    Белый дом защитил стиль Илона Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше