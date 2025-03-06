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15:01, 6 марта 2025Мир

Захарова заявила о желании Франции и Британии добиться передышки для Украины

Захарова: Франция и Британия хотят любой ценой добиться передышки для ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Франция и Великобритания хотят любой ценой добиться передышки для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не допустить обвала фронта о чем свидетельствует инициатива по отправке европейских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Раньше были мирные планы Зеленского, сейчас была вброшена франко-британская инициатива по Украине для развертывания на Украине европейских войск. Все это ни на что не опирается и не имеет правовых оснований», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что любые попытки добиться для Украины передышки на фронте неприемлемы и для урегулирования конфликта необходимы твердые договоренности.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Глава ведомства указал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон.

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