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20:16, 6 марта 2025Экономика

Трамп разрешил одной стране временно не платить пошлины на некоторые товары

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины по некоторым товарам
Вячеслав Агапов

Фото: Leah Millis / Reuters

Мексике разрешили до 2 апреля не платить пошлины по некоторым товарам. Об этом на странице в соцсети TruthSocial заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум он согласился, что соседняя страна временно не должна платить за товары, которые подпадают под действие Соглашения USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement, соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой).

«Соглашение действует до 2 апреля. Я сделал это в качестве уступки и из уважения к президенту Шейнбауму. У нас были очень хорошие отношения, и мы вместе усердно работаем на границе, как в плане предотвращения незаконного въезда иностранцев в Соединенные Штаты, так и в плане прекращения приема фентанила», — пояснил Трамп.

Со вторника, 4 марта, власти США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В обеих странах, попавших под 25-процентные тарифы, пообещали в скором времени ответить на шаги американцев.

Власти Мексики планируют озвучить свои контрмеры уже в конце текущей недели, заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум. «Одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей», — констатировала она.

Комментируя политику американского коллеги, президент России Владимир Путин отмечал, что особенностью экономик России и США является факт, что на них плохо влияют как низкие, так и высокие цены на энергоресурсы. Первые, по его словам, подрывают инвестиционные возможности энергетических компаний, вторые же сказываются негативно, так как с использованием энергоносителей производятся другие товары внутри страны.

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