Сербский клуб оштрафовали по итогам матча Евролиги с исполнением его фанатами «Катюши»

«Црвену Звезду» оштрафовали по итогам матча Евролиги с литовским «Жальгирисом»

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» оштрафован Евролигой на 10 тысяч евро. Об этом сообщает Nova Sport.

Санкции наложены за поведение болельщиков команды в домашнем матче с литовским «Жальгирисом». Фанаты, по версии организаторов турнира, оскорбляли поклонников гостей. Как именно — не уточняется.

Матч прошел 27 февраля в Белграде и завершился со счетом 86:80 в пользу гостей. Сербы выложили на трибунах российский флаг, а затем исполнили «Катюшу» и песню МакSим «Знаешь ли ты», которую часто поют фанаты «Спартака».

Позже в «Црвене Звезде» объяснили произошедшее. «Эти русские песни и баннеры были напоминанием о крепких связях между сербским и русским народами», — заявили в клубе.