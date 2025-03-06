Уборка мусора упростит поступление в вуз для студентов

Волонтеры смогут получать баллы ЕГЭ за участие в экоакциях

Участие в экоакциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), поможет будущим студентам-волонтерам поступать в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что баллы можно получить согласно закону о добровольчестве — при участии в мероприятиях, проводимых при поддержке РЭО и зарегистрированных на «Добро.рф». Он призвал студентов быть активнее, чтобы не только повысить шанс поступления в вуз, но и внести вклад в защиту окружающей среды, реформу отрасли по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в России.

Волонтерские часы можно накопить, участвуя в молодежном дне Российского экологического форума (РЭФ), открытии очного этапа Зеленой премии, а также экоакциях в рамках образовательных школ, съездов экоцентров, экскурсий, мероприятий победителей Зеленой премий и субботниках.

Дополнительные баллы при поступлении засчитаются, если будущему студенту удалось накопить не менее 20 часов опыта. К документам для поступления в вуз требуется приложить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ), связать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф» и подать заявление в вуз онлайн через «Госуслуги». В зависимости от учебного заведения за волонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.

Ранее волонтеры из России и Белоруссии убрали металлолом в заповедных землях Ямала, в природном парке «Ингилор» и на Мысе Каменном. Общая площадь очищенной территории составила 25,4 гектара.