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22:44, 6 марта 2025Экономика

Ученый призвал выполнить одно важное действие в связи с изменением климата

Ученый Вахрушев призвал создавать сорта зерновых, устойчивых к изменению климата
Полина Кислицына (Редактор)

В связи с изменением климата аграриям и селекционерам нужно сосредоточить внимание на создании новых сортов зерновых, которые будут более эффективны в новых условиях. Об этом заявил кандидат географических наук, доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Игорь Вахрушев в разговоре с ТАСС.

По словам ученого, особой корректировки требует подход к работе аграриев и селекционеров на юге страны. «Проведение мелиоративных мероприятий является обязательным условием для поддержания продуктивности земель. Полный переход на выращивание новых культур, таких как авокадо, нецелесообразен в текущих условиях. Однако требуется активная работа по созданию более устойчивых сортов традиционных зерновых культур, адаптированных к меняющимся климатическим и почвенным факторам», — убежден он.

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Вахрушев отметил, что еще есть время для того, чтобы подстроиться под эти изменения, однако если не принять меры и не разработать стратегии по противодействию изменению климата и погоды, негативное влияние на общество, сельскохозяйственную деятельность и инфраструктуру будет усиливаться. Кроме выведения новых сортов, добавил ученый, важно активнее работать над сохранением почв. Сильно облегчить и ускорить этот процесс, по мнению Вахрушева, смогут современные технологии, такие как искусственный интеллект, математические модели, инструментальные методы измерений, а также базы данных по климатическим параметрам, параметрам почвы и увлажнения.

Ранее в марте ученые Китайского университета науки и технологий пришли к выводу, что глобальное потепление станет причиной роста числа пожаров в городах по всему миру. Исследователи подчеркнули, что их прогнозы требуют принятия срочных мер по адаптации к новым рискам, поскольку бездействие может привести к сотням тысяч жертв.

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