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16:11, 6 марта 2025Наука и техника

В Британии рассказали о бесполезности Storm Shadow из-за США

Daily Mail: Ракеты Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Geoff Lee / Wikimedia

Крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании стали бесполезными после отказа США передавать Киеву разведывательную информацию. Об этом рассказали в публикации газеты Daily Mail.

«Есть опасения, что британские ракеты большой дальности Storm Shadow стали бесполезны на Украине после того, как президент Дональд Трамп запретил передавать разведданные США союзникам», — говорится в материале.

Автор отметил, что эта информация нужна для наведения ракет, которые получают координаты цели непосредственно перед запуском.

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Storm Shadow несут боевую часть весом 450 килограммов, а максимальная скорость полета составляет 1000 километров в час. Storm Shadow идут к цели по инерциальной системе навигации с коррекцией по GPS и картографии местности, а на подлете к цели активируется тепловизионная головка самонаведения.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские специалисты приступили к более детальному изучению частей сбитых крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

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