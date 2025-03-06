В Испании предрекли деградацию ВСУ из-за одного действия

Mundo: Отключение Украины от Starlink отбросит ВСУ на век назад

Если Украине отключат систему спутникового интернета Starlink, это приведет к деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет испанская газета Mundo.

Сообщается, что отключение Украины от сети оставит ВСУ без актуальных разведданных. Кроме того, подразделения украинской армии будут лишены связи. Газета отмечает, что отсутствие этой технологии отбросит Киев на век назад и заставит вести войну средствами, которые применялись в прошлом веке.

Кроме того, издание предрекло США конфликт с Польшей в случае отключения сети Киеву. Отмечается, что европейская страна арендует 20 тысяч терминалов Starlink на Украине.

Ранее создатель Starlink, американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новости о том, что технологию могут отключить на Украине. Он назвал подобные заявления ложью.

5 февраля сообщалось, что ВСУ столкнулись с отключением Starlink. Украинский офицер с позывным Алекс заявил, что многие устройства вышли из строя. Он предположил, что сеть могут полностью отключить в зоне боевых действий.