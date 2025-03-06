Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:01, 6 марта 2025Мир

В Кремле допустили изменение политики Европы в пользу диалога с Россией

Песков: Европа почувствует, куда дует ветер, и настроится на диалог
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Европа может настроиться на восстановление диалога с Россией, так же как это сделали США, если почувствует, куда дует ветер. Изменение европейской политики допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым, опубликованной в Telegram-канале журналиста.

«Европейцы очень гибкие, иногда излишне, поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание на текущее состояние отношений с Европой, добавив, что в настоящее время можно только «выразить сожаление, что вот из Варшавы, из Парижа такие конфронтационные, я бы сказал, милитаристские заявления звучат».

В ходе беседы пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Евросоюзу не выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не будет с ним играть.

    Обсудить
    Последние новости

    США потребовали от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией

    Европе предрекли острый кризис из-за Макрона

    Во Франции раскритиковали Макрона за нападки на Россию

    Зеленский назвал шаги к миру на Украине

    В США пожаловались на втягивание Вашингтона в ядерный конфликт

    Клуб РПЛ оштрафовали за кричалку фанатов о судьях

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    В популярном парке нашли загадочный скелет

    85-летняя телеведущая пожаловалась на необратимые проблемы со здоровьем

    В Кремле допустили изменение политики Европы в пользу диалога с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше