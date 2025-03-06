Песков: Европа почувствует, куда дует ветер, и настроится на диалог

Европа может настроиться на восстановление диалога с Россией, так же как это сделали США, если почувствует, куда дует ветер. Изменение европейской политики допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым, опубликованной в Telegram-канале журналиста.

«Европейцы очень гибкие, иногда излишне, поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание на текущее состояние отношений с Европой, добавив, что в настоящее время можно только «выразить сожаление, что вот из Варшавы, из Парижа такие конфронтационные, я бы сказал, милитаристские заявления звучат».

В ходе беседы пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Евросоюзу не выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не будет с ним играть.

