В МИД заявили о недопустимости создания передышек для ВСУ

Представитель МИД Захарова: Передышки для ВСУ неприемлемы

Россия требует заключения твердых соглашений о мире, поскольку промежуточные формы урегулирования конфликта создадут пространство для усиления украинской армии. О недопустимости создания передышек для Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого некие передышки, перегруппировки — это все абсолютно неприемлемо», — заявила дипломат.

Она также выразила уверенность, что временная приостановка боевых действий может иметь обратный эффект и привести к эскалации конфликта.

В ходе брифинга Захарова также заявила о превращении Украины в «шипованную свинью». Дипломат обратила внимание, что европейские политики, говоря о вооружении Киева, использовали существительное «Stachelschwein», что дословно с немецкого переводится как «колючая свинья».