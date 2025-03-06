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15:49, 6 марта 2025Бывший СССР

В МИД заявили о недопустимости создания передышек для ВСУ

Представитель МИД Захарова: Передышки для ВСУ неприемлемы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия требует заключения твердых соглашений о мире, поскольку промежуточные формы урегулирования конфликта создадут пространство для усиления украинской армии. О недопустимости создания передышек для Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого некие передышки, перегруппировки — это все абсолютно неприемлемо», — заявила дипломат.

Она также выразила уверенность, что временная приостановка боевых действий может иметь обратный эффект и привести к эскалации конфликта.

В ходе брифинга Захарова также заявила о превращении Украины в «шипованную свинью». Дипломат обратила внимание, что европейские политики, говоря о вооружении Киева, использовали существительное «Stachelschwein», что дословно с немецкого переводится как «колючая свинья».

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