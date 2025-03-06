В России объяснили крест на лбу госсекретаря США Рубио

Священник Горбунов связал крест на лбу госсекретаря США Рубио с обрядом в пост

Появление католического креста на лбу госсекретаря США Марко Рубио связано с обрядом в Великий пост. Об этом сообщил генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в беседе с РИА Новости.

Ранее Рубио появился в эфире Fox News с пепельным крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста в латинском обряде католической церкви.

Как объяснил Горбунов, данный жест политика очень важен и ценен для верующих из США. По его словам, Рубио сделал Великому посту рекламу. «Ведь известная публичная персона свидетельствует о своей принадлежности к Церкви и о том, что покаянное время Великого поста для него важно», — сказал священник.

Он добавил, что в так называемую пепельную среду — первый день поста — в Римско-католической церкви проводят обряд возложения пепла. Российские католики обычно совершают его, посыпая пеплом голову, однако в США популярно начертание креста на лбу. «После службы верующие в качестве свидетельства о своей вере продолжают, если хотят, конечно, ходить с этим знаком покаяния до того, как в следующий раз умоются», — рассказал Горбунов.

6 марта Рубио заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Россией и США --, подчеркнув, что аналогичного мнения придерживается и американский президент Дональд Трамп. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился со словами госсекретаря, отметив что в нынешнем виде конфликт является столкновением России и НАТО.