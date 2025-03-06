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18:22, 6 марта 2025Мир

В России пообещали учесть заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании

МИД России: Москва учтет слова Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Москва обязательно учтет последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии в будущем оборонном планировании. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел (МИД) России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Днем ранее французский политик выступил с обращением к согражданам, в котором назвал Россию прямой угрозой для Парижа и Брюсселя. Он заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет, а также призвал партнеров обсудить вопрос применения французского ядерного вооружения для защиты всей Европы.

«Но, конечно, заявленное президентом Франции будет учитываться Россией в своем оборонном планировании», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Там уточнили, что в речи Макрона безошибочно угадывался намек на ядерный шантаж.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французский президент Эммануэль Макрон ради репутации может пойти на бездумные поступки. Таким образом он оценил последнее заявление политика о ядерном оружии.

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